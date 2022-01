CdS | Lazio, Pedro ko: oggi gli esami, ma salta Coppa e Atalanta

Si è fermato a pochi minuti dall’intervallo nella sfida di sabato in casa della Salernitana: le condizioni di Pedro tengono col fiato sospeso mister, compagni e tifosi. Come riporta il Corriere dello Sport, lo spagnolo oggi effettuerà gli esami di routine: si teme uno stiramento, ma scongiurando il peggio dovrebbe comunque saltare la sfida di Coppa Italia di domani e il match in programma sabato all’Olimpico contro l’Atalanta. Intanto contro l’Udinese Felipe Anderson e Zaccagni si muoveranno sulle ali; il tecnico riflette sul turn over: Raul Moro e Romero sono pronto a sfruttare la chance.

