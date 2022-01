Coppa Italia, Lazio-Udinese: quote biancocelesti, ipotesi supplementari a 3,65

ROMA – Sono Lazio e Udinese ad aprire domani pomeriggio la seconda parte degli ottavi di finale in Coppa Italia, dopo i tre incontri giocati la settimana scorsa. Un match, quello dell’Olimpico, che sulla carta vede superfavorita la formazione biancoceleste, reduce dal successo per 3-0 a Salerno. Gli ospiti arrivano invece a Roma dopo la sconfitta in casa della Juventus. Secondo i betting analyst di Stanleybet.it, il passaggio del turno della Lazio vale appena 1,30, mentre l’Udinese che avanza ai quarti si gioca a 3,20. Sui 90 minuti, invece, l’«1» è in quota a 1,62, con il successo esterno dei friulani che paga 5,00 volte la posta giocata. Alto anche il segno «X», che porterebbe la sfida ai supplementari, fissato a 3,90. Il Goal prevale di poco, a 1,76, mentre il No Goal è in quota a 1,92. Match da segno Over per le due contendenti, visto che una partita con almeno tre reti vale 1,72, mentre l’Under si gioca a 1,97.

Delle tre partite della settimana scorsa, ben due si sono risolte ai tempi supplementari. Non è da escludere che il match si concluda dopo i 90 minuti, anche se le probabilità sembrano basse: il sì ai supplementari è offerto da Stanleybet a 3,65, mentre la conclusione del match nel tempo regolamentare vale 1,24. Nessun match, fin qui, si è invece protratto fino ai rigori: questa possibilità è proposta a 6,20, mentre il no alla lotteria finale è visto a 1,07.

