La Serie A torna sull’assist di Milinkovic contro la Salernitana: “Non ci siamo ancora ripresi…” | VIDEO

Nel pomeriggio di sabato, la Lazio è tornata al successo in campionato, superando con un netto 0-3 la Salernitana. In gol il solito Ciro Immobile, autore di una doppietta che lo ha portato a quota 17 in Serie A fino ad ora, e Manuel Lazzari, subentrato nella ripresa a Marusic. Il gol del vantaggio biancoceleste, il primo di Immobile, è nato da una magia: punizione battuta veloce da Luis Alberto a trovare Milinkovic in area, il serbo con un tacco al volo serve il bomber biancoceleste che, di prima, insacca alle spalle di Belec.

La magia del Sergente Milinkovic ha fatto impazzire i tifosi della Lazio, ma ha avuto molto successo anche sui social: il profilo ufficiale Twitter della Serie A, questa mattina, ha voluto dare il buongiorno ai propri followers proprio con la prodezza del numero 21 biancoceleste. Il video del colpo di tacco per Immobile infatti, è accompagnato dalla didascalia: “Buongiorno così (non ci siamo ancora ripresi da questa magia)!”.

CLICCA QUI PER VEDERE IL VIDEO: https://twitter.com/SerieA/status/1483020274970804228?ref_src=twsrc%5Egoogle%7Ctwcamp%5Eserp%7Ctwgr%5Etweet

