Sconcerti: “Milinkovic è vicino a essere un fuoriclasse”

Come di consueto oggi è andato in diretta il programma radiofonico Maracanà di TMW Radio. Il direttore, Mario Sconcerti, ha detto la sua opinione riguardo il turno di campionato corrente. Riguardo l’assist del centrocampista, Milinkovic-Savic, ne ha approfittato per parlare del calciatore in generale. Ecco le dichiarazioni del giornalista italiano:

“Milinkovic come Hamsik al Napoli? Anche di più. Hamsik segnava di più, ma Milinkovic come costruzione di gioco è superiore, così come fisico. Milinkovic è vicino a essere un fuoriclasse, vedremo che piega prenderà la sua carriera”. Lo ripota tuttomercatoweb.com.

