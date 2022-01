COPPA ITALIA | La Juventus cala il poker contro la Sampdoria e accede ai Quarti di finale

Dopo Atalanta, Fiorentina, Milan e Lazio, la Juventus è la quinta squadra ad accedere ai Quarti di finale di Coppa Italia. Questa sera, all’Allianz Stadium di Torino, i bianconeri si sono imposti con un netto 4-1 sulla Sampdoria staccando il pass per il prossimo turno. Vantaggio all’intervallo per 1-0 grazie a Juan Cuadrado, la squadra di Massimiliano Allegri nella ripresa ha dilagato con Daniele Rugani, Paulo Dybala ed Alvaro Morata (su calcio di rigore). Inutile il primo gol con la maglia della Samp del nuovo acquisto Andrea Conti, che aveva provato ad accorciare le distanze sul 2-1. L’avversario della Juventus ai Quarti di finale uscirà domani pomeriggio dalla sfida tra Sassuolo e Cagliari, in programma al Mapei Stadium alle ore 17:30.

