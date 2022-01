Il Messaggero | Cara Coppa, ma non per Sarri…

La Coppa Italia è molto cara alla Lazio, è stata vinta tre volte nell’era Lotito (2009, 2013, 2019); Sarri, invece, non ne ha mai vinta una: con la Juventus perse la finale contro il Napoli e, nella sua parentesi europea, con il Chelsea perse la finale ai rigori contro il City nella Coppa di Lega inglese. Ci tiene, vuole mandare in campo i migliori, ma l’infermeria non è dalla sua parte: in attacco Pedro è infortunato e in difesa mancano Acerbi e il suo sostituto Radu. A meno che non voglia affidarsi a Vavro, i titolari saranno di nuovo Luiz-Felipe e Patric. Marusic non verrà schierato titolare per non rischiare la caviglia, Cataldi torna in regia vista l’assenza programmata contro l’Atalanta (squalifica) e sarà accompagnato ancora da Milinkovic e Luis Alberto, viste le assenze di Basic e Akpa Akpro. Immobile è di nuovo chiamato agli straordinari: Sarri, infatti, non si fida di Muriqi, che dovrebbe partire nelle prossime ore. Il bomber sarà ancora affiancato da Felipe Anderson e Zaccagni, che potrebbero essere sostituiti in corsa dai baby Raul Moro e Romero. Sarri vuole concentrarsi sulla Coppa Italia, visto il tortuoso cammino in campionato e le complicate sfide con il Porto in Europa League; con la vittoria del torneo, potrebbe davvero aprirsi un nuovo ciclo.

Lo riporta Il Messaggero.

RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: