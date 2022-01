Lazio-Udinese, la sfida delle 17.30 visibile in chiaro, ecco il post della società

Il match in programma quest’oggi alle 17.30 allo stadio Olimpico, tra Lazio e Udinese valevole per gli ottavi di Coppa Italia sarà visibile in chiaro. Infatti per la prima volta sulle reti Mediaset sarà visibile la partita. La società ha pubblicato pochi minuti fa un post dove annuncia appunto l’evento.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da S.S. Lazio (@official_sslazio)

RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: