Mercato, Empoli: problemi con l’indice. La Lazio segue la pista Parisi

Durante il pre partita della sfida di Coppa Italia tra Inter ed Empoli, il ct dei toscani Andreazzoli è intervenuto ai microfoni di Mediaset:” Del mercato se ne occupa il direttore, ma ci sono dei conti da sistemare. Abbiamo perso delle pedine importanti e ci sono dei posti vacanti, c’è necessità di completare l’organico“.

L’Empoli è infatti una delle società che a causa dell’indice di liquidità è costretto a rinunciare al mercato in entrata, non è da escludersi che per sbloccare questa situazione la squadra debba vendere dei giocatori. Un nome tra i più chiacchierati è quello di Fabiano Parisi, giovane difensore da tempo nel mirino di molte squadre tra le quali la Lazio. I toscani potrebbero essere costretti a venderlo per fare cassa e completare la rosa, come richiesto da mister Andreazzoli.

RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: