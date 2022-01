Il Tottenham vince con due gol nel recupero: la Lazio gli scrive e ricorda Caicedo

Ieri sera il Tottenham ha vinto una partita clamorosa contro il Leicester segnando due gol nel giro di due minuti nell’arco del recupero. Una vittoria che ricorda quella della Lazio in casa del Cagliari con i gol di Luis Alberto e di Caicedo. Proprio per questo la società biancoceleste, tramite il proprio profilo Twitter, ha mandato un messaggio alla squadra londinese. “Ciao Tottenham, che grande ritorno contro il Leicester! Vi siete ispirati a qualcuno” pubblicando la foto del risultato finale della sfida pazza di Cagliari.

👋 Hi @SpursOfficial, what a great comeback against Leicester!

So, have you been inspired by someone? 😁#CMonEagles 🦅 pic.twitter.com/CzYuZaHi45

— S.S.Lazio (@OfficialSSLazio) January 20, 2022