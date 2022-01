Luiz Felipe: “Sogna come se dovessi vivere sempre” – FOTO

Luiz Felipe con un post pubblicato tramite il proprio profilo Instagram ha accennato al sogno che sta vivendo di vestire la maglia biancoceleste con una foto in campo e una frase: “Sogna come se dovessi vivere per sempre, vivi come se dovessi morire domani“. Un post che arriva in un momento in cui il suo futuro è quanto mai incerto: le due parti continuano a parlarsi ma sembra non arrivare un punto di incontro per il tanto atteso rinnovo.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Luiz Felipe Ramos (@luizfeliperamos27)

