Venezia un nuovo caso di positività: partita con l’Inter a forte rischio

Dopo il comunicato delle scorse ore che annunciava la positività di dieci calciatori al covid 19, il Venezia si è trovato costretto a far uscire un ulteriore comunicato dove annuncia la positività di un altro calciatore. Sale cosi a 15 il numero dei giocatori contagiati in squadra. Il match con l’Inter ora è a forte rischio, il nuovo protocollo prevede un massimo di 9 positivi in squadra. La squadra di Zanetti al momento supera il numero totale. Le prossime ore saranno fondamentali per capire se la partita verrà disputata o meno.

Di seguito il comunicato

Il Venezia FC comunica che, oltre ai casi già precedentemente comunicati, durante i test tampone odierni è emersa una ulteriore nuova positività al Covid 19.

Informate le autorità sanitarie competenti, il tesserato è stato posto in isolamento secondo le attuali normative e seguirà le procedure previste dal protocollo sanitario.

