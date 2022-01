Emergenza Covid per i bergamaschi, Lazio-Atalanta a rischio?

Come riportato da Sky Sport, a causa dell’emergenza Covid non è scontato lo svolgimento della gara tra Lazio e Atalanta, in programma domani alle 20.45: “La gara al momento è fortemente a rischio, infatti il pullman dell’Atalanta non è partito. L’ultimo giro di tamponi non è stato incoraggiante, con tanti giocatori che sarebbero positivi. Si attende un nuovo giro di tamponi in serataper i giocatori dell’Atalanta: da questo dipende la partenza per Roma degli orobici. Se il numero sarà superiore al 35%, l’Atalanta lo scoprirà domani in mattinata, e sarebbe quindi inutile la partenza per Roma. I giocatori sono rimasti in ritiro a Zingonia, e quando avranno notizie sui giocatori eventualmente negativizzati, si deciderà o meno se partire per Roma“.

