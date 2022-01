Atalanta, la squadra è arrivata a Roma per la sfida con la Lazio: ecco i calciatori presenti

La squadra nerazzurra, dopo i risultati dell’ultimo giro di tamponi, che non ha riscontrato nuove positività al Covid-19 rispetto alle ore precedenti, sono arrivati nella Capitale per la gara in programma, questa sera allo Stadio Olimpico di Roma, contro la Lazio. Ecco la lista dei calciatori che sono sbarcati a Fiumicino, a cui si sono aggiunti anche alcuni calciatori della Primavera:

Portieri: Musso, Sportiello;

Difensori: Zappacosta, Toloi, Demiral, Djimsiti, Palomino, Pezzella, Maehle, Scalvini;

Centrocampisti: Pessina, Freuler;

Attaccanti: Miranchuk, Piccoli.

Tra gli assenti, oltre a Zapata e Gosens infortunati, ci sono De Roon, Koopmeiners, Pasalic, Hateboer, Ilicic, Muriel e Malinovskyi.

