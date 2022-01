Lazio-Atalanta, Hysaj nel post-partita: “Dobbiamo soffermarci su quanto di positivo abbiamo fatto, come la porta inviolata per la terza volta consecutiva”

Al termine di Lazio-Atalanta è intervenuto Elseid Hysaj ai microfoni di Lazio Style Radio. Ecco le sue parole:

“Si sapeva che sarebbe stato difficile, ci è mancata brillantezza davanti per vincere. Abbiamo comunque fatto una grande partita, dobbiamo essere positivi. Si poteva fare di più, ma loro non hanno lasciato spazio dietro. Ci abbiamo provato, abbiamo tentato in tutti i modi ma niente. Però non abbiamo preso gol contro questa squadra ed è una gran cosa. L’importante è che la porta è rimasta inviolata per la terza volta di fila, è un gran risultato e dobbiamo continuare così. Loro sono venuti qui a difendere, non hanno pressato, sono stati molto attenti ed è stato difficile fargli male. Era importante vincere, però ormai non si torna indietro e dobbiamo quindi guardare i lati positivi di questa partita e pensare a vincere le prossime. Adesso ci godiamo questi due giorni liberi, ma poi nella sosta torneremo subito ad allenarci con la squadra al completo per lavorare su ciò che ci manca. Il mister è sempre lo stesso, ha tanta voglia di far imparare e di impartire le sue lezioni di calcio.”

