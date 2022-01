CorSera | Damiano Tommasi si candida a sindaco di Verona

Damiano Tommasi, ex bandiera della Roma ed ora sindacalista dei calciatori, ha deciso di candidarsi a sindaco di Verona, nonostante la moglie non sia molto convinta. In una lunga intervista rilasciata al Corriere della Sera, Damiani ha parlato sia del suo passato sui campi di calcio, ma sopratutto di questa nuova “vita” da politico.

