Il Messaggero| Lazio-Atalanta 0-0, Sarri fermo al palo

Il giornale romano de Il Messaggero dedica alla partita di ieri sera un articolo dove analizza la gara. Ci si aspettava di più dalla Lazio, soprattutto per l’emergenza che aveva colpito la squadra bergamasca, e invece nel primo tempo la Lazio ha controllato la gara senza mai pungere veramente. Possesso palla, tantissimo possesso palla della Lazio che però non ha mai impegnato la difesa avversaria. Nel secondo tempo i biancocelesti ci hanno provato, prima con Zaccagni, che però prende il palo pieno con Musso ormai battuto e poi nel finale col tiro di Marusic terminato di poco fuori. Ieri alla Lazio è mancato quel qualcosa in più, forse un pò di brillantezza, dopo le fatiche in Coppa Italia, ma son mancati anche due giocatori fondamentali: Luis Alberto e Felipe Anderson.

