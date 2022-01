Leggo | Sarri fermo al palo di Zaccagni, Gasperini (in emergenza) strappa il pari

Finisce 0-0 all’Olimpico. Un punto prezioso soprattutto per l’Atalanta di Gasperini, partita solamente questa mattina verso Roma e con ben 9 assenze pesantissime. Ci si poteva aspettare di più da questa Lazio? La risposta è sì, senza dubbio, perché gli uomini di Sarri contro un’avversaria in emergenza avrebbero dovuto cercare in tutti i modi la prima vittoria interna in questo 2022. Invece la squadra di Maurizio ha giocato a zero all’ora, senza mai cambiare marcia, così come quei nonni che guidano con la prima o al massimo la seconda. Serviva un’accelerazione, una scossa. Questa c’è stata, nel secondo tempo, con Zaccagni. Palo pieno (che forse ancora trema) a Musso battuto. Ma troppo poco per prendersi questi tre punti. Ci ha provato anche Marusic, è vero, dopo un controllo al limite. Il destro è uscito fuori di poco. Ma in novanta minuti il portiere argentino dei nerazzurri non ha dovuto fare nemmeno una parata. Leggo

