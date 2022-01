Per la Tim i migliori in campo sono i tre difensori della Lazio -FOTO

Al termine del match tra Lazio e Atalanta, son stati eletti i migliori in campo. In un match dove ha regnato l’equilibrio ad avere la meglio su tutti, sono stati i tre difensori biancocelesti: Luiz Felipe, Patric e Hysai. Questi tre, oltre al riconoscimento sono stati premiati anche sui social con un post in cui la Tim, mostra le loro caratteristiche tramite una figurina che ricorda molto quella utilizzata nel videogioco Fifa.

