Tuttosport | Sarri sbatte sul muro di Gasperini

Zero gol all’Olimpico, la Lazio sbatte sul muro dell’Atalanta, che tiene botta nonostante tanti assenti. Primo tempo senza emozioni e tiri in porta, nella ripresa qualche occasione di più. Supremazia biancoceleste dal punto di vista del possesso palla, ma Immobile e gli altri mai pericolosi. L’occasione più ghiotta è per Zaccagni, che con un destro potente trova solo il palo. Alla fine sorride più Gasperini che Sarri: punto importante per i nerazzurri con una situazione di piena emergenza. Tuttosport

RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: