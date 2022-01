Calciomercato Lazio, l’offerta del Saint-Étienne per Vedat Muriqi: la situazione

AGGIORNAMENTO: Dopo l’ufficialità del prestito di Vavro al Copenaghen, la Lazio continua a lavorare sulle cessioni. Vedat Muriqi è nella lista e, tra le squadre interessate all’attaccante kosovaro, c’è anche il Saint-Étienne, club che milita nel massimo campionato francese. Dopo il tweet nella giornata di ieri, il giornalista sportivo kosovaro Arlind Sadiku, quest’oggi ha dato aggiornamenti sulla situazione Muriqi-Saint-Étienne: “Il St. Etienne ha offerto 9 milioni di euro per Vedat Muriqi ed era pronto a pagare 1 milione di euro all’anno per il suo stipendio. Alla Lazio guadagna 2,2 milioni a stagione. La squadra francese ha avuto un contatto diretto con il giocatore kosovaro, ma non è interessato a trasferirsi a St. Etienne”.

St. Etienne offered 9 million euros for Vedat Muriqi and were ready to pay 1m neto a year for his salary. At Lazio he earns 2.2m per season. French side have made direct contact with kosovan player, but he is not interested for a move to St. Etienne. — Arlind Sadiku (@arlindsadiku89) January 24, 2022

Continua il tentativo in casa Lazio di sbloccare al più presto la situazione legata all’indice di liquidità. Senza vendere (a titolo definitivo o in prestito), i biancocelesti non possono effettua operazioni in entrata. In cima alla lista della cessioni c’è Vedat Muriqi, su cui si sarebbero fatti avanti alcuni club. Nelle ultime ore, si parla di un interessamento da parte del Saint-Étienne, squadra militante nella massima serie francese. Tuttavia, secondo quanto riportato dal giornalista sportivo kosovaro Arlind Sadiku, l’attaccante biancoceleste “non si trasferirà nel club francese in questa sessione di mercato”.

Di seguito il Tweet del giornalista:

Vedat Muriqi won’t join St. Etienne in this transfer window — Arlind Sadiku (@arlindsadiku89) January 23, 2022

