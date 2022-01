Il Tempo | Lazio, Pedro e Acerbi ci provano per Firenze

Due giorni di riposo, oggi di nuovo a Formello. La Lazio ha staccato la spina, Sarri ha concesso 48 ore ai suoi calciatori. Due settimane decisive per ritrovare un paio di titolari. Il primo nome è quello di Pedro: ha rimediato una lesione al polpaccio destro durante la sfida contro la Salernitana. Sta facendo di tutto per tornare per la gara con la Fiorentina in programma il 5 di febbraio. Una corsa contro il tempo, così come per Francesco Acerbi. Per lui l’infortunio è più serio. È finito ko con l’Empoli, si tratta di una recidiva. Sarà passato un mese esatto dal match contro i toscani, il minimo per uno stiramento al flessore della coscia destra. Attesa anche per il rientro di Radu, uscito dai radar dopo la partita di campionato contro l’Inter. Discorso diverso per Akpa Akpro. L’ivoriano, costretto a saltare l’impegno in Coppa d’Africa, sta recuperando da una polmonite post-Covid come confidato dal ct della Costa d’Avorio. Ha perso il 50% della capacità polmonare, non si vede a Formello da fine dicembre. Il Tempo/Daniele Rocca

