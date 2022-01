CdS | Lazio-Casale, Lotito è pronto a chiudere. Spunta Robert Rojas

Inizia a muoversi qualcosa in casa Lazio: dopo Vavro può partire Muriqi (contatti col Maiorca, ma lui spera nel Fenerbahçe). Nel frattempo si tratta con il Verona per Casale: come riporta il Corriere dello Sport, oggi il presidente potrebbe incontrare mister Sarri per parlare dei rinforzi, due in particolare (un difensore ed un vice-Immobile). Lotito intanto è in contatto con Setti per impostare la trattativa per Casale, si prova un’operazione simile a quella di Zaccagni. Il tecnico laziale lo vuole a tutti i costi, ha fatto il suo nome perché convinto possa giocare da centrale e da terzino sinistro. Dall’estero fioccano altre candidature, è spuntato Robert Rojas del River Plate, difensore paraguaiano, 25 anni; è extracomunitario, scadenza 2023. C’è un solo posto occupabile, è sempre quello promesso a Kamenovic.

