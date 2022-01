CdS | Luiz Felipe, Lazio in attesa della risposta

La Lazio è impegnata in questa finestra di mercato, ma anche sul fronte rinnovi. Una situazione sicuramente da chiarire è quella legata a Luiz Felipe: stando a quanto riporta il Corriere dello Sport, i capitolini ed il manager Castagna continuano a trattare. Le indiscrezioni di ieri davano le parti più vicine, di certo c’è che a breve il giocatore darà una riposta: tempo quindi quasi scaduto per il centrale; l’estero lo tenta, ma è legato al club. Dalla Spagna c’è il pressing del Betis Siviglia, in questi ultimi giorni tra la convocazione della Nazionale e la firma con la Lazio, il brasiliano penserà anche alla risposta da dare al club, che spera nell’intesa in extremis.

