CdS | Sarri e il calendario: c’è un altro caso alle porte

Tempo di Nazionale, quindi sosta e poi sarà subito tour de force per la Lazio: come sottolinea il Corriere dello Sport, dopo la partita al rientro, in programma sabato 5 a Firenze alle 20.45, i biancocelesti hanno due impegni estremamente ravvicinati, quello in coppa Italia in casa dei rossoneri il 9 alle 21.00 e quello in campionato all’Olimpico contro il Bologna sabato 12 alle 15. Solo 64 ore fra una gara e l’altra (e ancora meno in caso di supplementari a San Siro). Non vi è alcuna reazione ufficiale da parte di Sarri, ma considerando che si è battuto più volte per questo disagio, non è difficile immaginare il pensiero del tecnico. Tutto nasce dal Sei Nazioni, in programma il 13, problema che più volte si è presentato per i biancoclesti.

