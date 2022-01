Il Messaggero | Muriqi al Mallorca, domani le visite in Spagna

Sono ore decisive per il passaggio di Vedat Muriqi dalla Lazio al Mallorca. Secondo quanto riportato da Il Messaggero, le due società avrebbero trovato un accordo sulla base di 300-500 mila euro ora, e un diritto di riscatto che si aggirerebbe intorno ai dieci milioni di euro. L’attaccante del Kosovo sarebbe atteso domani in mattinata per le visite mediche: guadagnerebbe circa 2,1 milioni. L’opzione sarebbe una forma di obbligo di riscatto al verificarsi di determinate condizioni.

