Carboni sull’approdo di Muriqi a Mallorca: “Il suo acquisto mi fa dubitare per come gioca la squadra”

Amedeo Carboni è il calciatore italiano con più partite giocate in Liga, con 221 partite disputate con la maglia del Valencia. Ai microfoni di Ser Deportivos Baleares, l’ex giallorosso ha parlato del possibile approdo di Muriqi dalla Lazio al Mallorca. Ecco le sue parole:

“E’ stata una grande delusione. E’ stato l’acquisto più costoso della Lazio e ha giocato poco, non ha segnato un gol e ha deluso. Il suo modo di giocare è strano perché ha bisogno di lotta, forza e non tecnica e mi fa dubitare per come gioca il Mallorca“.

