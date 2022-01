Mattia Zaccagni esulta indossando la maglia Azzurra della Nazionale | FOTO

Mentre il campionato è in pausa, la Nazionale Italiana è alle prese con lo stage, che terminerà proprio oggi, in preparazione dei Play-Off di Qatar 2022 in programma a marzo. Tra i 35 Azzurri convocati da mister Mancini, il numero di calciatori della Lazio è salito: assente Francesco Acerbi a causa di un infortunio, a bomber Ciro Immobile si sono aggiunti anche Luiz Felipe e Mattia Zaccagni. Proprio quest’ultimo, attraverso un post sul proprio profilo ufficiale Instagram, ha voluto mostrare la sua gioia per la chiamata dell’allenatore ex biancoceleste: la foto pubblicata da Zaccagni che lo ritrae con la maglia Azzurra, è accompagnata da un cuore celeste e dalla bandiera dell’Italia.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Mattia Zaccagni (@mattiazaccagni20_)

