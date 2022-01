Under 18 | Arriva un rinforzo per Rocchi

Per Tommaso Rocchi, allenatore dell’Under 18 Lazio, arriverà un rinforzo a centrocampo: Aldo Cantiani dal Real Monterotondo Scalo. Il giocatore – che ha esordito in Serie D – viene salutato dalla sua ormai ex società con le seguenti parole: “Siamo orgogliosi e fieri di aver contribuito alla crescita di questo ragazzo”.

