Il Messaggero | Joao Pedro e Balotelli ok, ma il titolare è Immobile

Si riparte da Ciro Immobile, la punta anti-Macedonia, semifinale dello spareggio per il Mondiale.

Come riportato da Il Messaggero, questa è l’indicazione che filtra dallo stage azzurro, terminato ieri all’ora di pranzo. L’obiettivo di Mancini in questi tre giorni è stato quello di trovare gli uomini e i moduli per coprire le emergenze. Balotelli e Joao Pedro potranno essere utili in questo senso.

