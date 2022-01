Maiorca-Muriqi: ci siamo! Domani la presentazione ufficiale

Finalmente si è giunti alla conclusione della lunga operazione in uscita della Lazio per liberare Vedat Muriqi. L’attaccante ed entrambi i club hanno già firmato il contratto, il kosovaro era infatti atteso oggi in Spagna, e giocherà la restante parte di stagione nella Liga. Secondo il giornalista Arlind Sadiku le cifre dell’accordo prevedono 1 milione pagato dal Maiorca alla Lazio per il prestito ed eventualmente 12 milioni in caso il club decida di riscattare il giocatore a fine stagione. Muriqi sarà pagato 42 mila euro a settimana, lo stesso stipendio previsto dal contratto con la Lazio.

DONE! Vedat arrived in Mallorca. Contracts has been signed by both clubs and player. Official presentation, tomorrow. Lazio got 1m for the loan and will get another 12m if Mallorca decides for a permanent deal. He will be paid same like at Lazio, 42k a week. Good luck to Vedat.

