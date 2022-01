Calciomercato Lazio, ufficializzata la cessione di Jony

La Lazio, tramite un comunicato pubblicato sul proprio sito ufficiale, ha annunciato la cessione in prestito secco dell’esterno sinistro Jony. Questo il comunicato: “La S.S. Lazio comunica di aver ceduto il calciatore Rodriguez Menendez Jonathan, temporaneamente e sino al 30/06/22, a favore dello Sporting Gijon“. L’esterno non è rientrato sin da subito nei piani di Mister Sarri: si tratta dell’ennesima cessione a titolo temporaneo di questa sessione di mercato che, tuttavia, non vede ancora delle operazioni in entrata.

Anche lo Sporting Gijon ha dedicato un post per l’esterno in occasione del suo ritorno in Spagna. Si tratta infatti della sua terza esperienza a Gijon.

RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: