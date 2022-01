Mallorca-Muriqi, dal Kosovo sicuri: domani l’ufficialità

Vedat Muriqi sarà un nuovo giocatore del Mallorca. L’attaccante è partito ieri per la Spagna, ha svolto e superato le visite mediche, ma ancora il trasferimento non è ufficiale. Dal Kosovo, però, sono sicuri: domani, durante l’ultimo giorno di calciomercato, Lazio e Mallorca ufficializzeranno la cessione.

Vedat Muriqi has passed all medical checks ✅ Mallorca and Lazio will announce the official deal tomorrow. #muriqi #mallorca #lazio #laliga

