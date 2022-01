FORMELLO | Seduta tecnico-atletica per i biancocelesti. Immobile non ha concluso l’allenamento

Oggi si è tenuta l’ultima seduta d’allenamento prima del gong finale della sessione invernale di calciomercato. All’inizio, i biancocelesti hanno svolto attivazione atletica, seguita da una serie di allunghi. Successivamente il mister ha diviso gli atleti in due squadre e si sono giocate due partitelle per mettere in atto i dettami tattici impartiti dallo staff di Maurizio Sarri. Verso la fine dell’allenamento, Immobile ha lasciato il campo per un piccolo trauma al ginocchio. Domani si terrà doppia seduta.

