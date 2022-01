TMW – Calciomercato Lazio, Miranchuk verso la permanenza all’Atalanta

AGGIORNAMENTO ORE 14:20

Anche tuttomercatoweb.com parla della situazione complicata legata a Miranchuk alla Lazio. L’Atalanta si sarebbe infatti convinta a tenere il giocatore data la situazione di Ilicic e la possibilità di poterci rinunciare per diverso tempo.

Il giornalista kosovaro Arlind Sadiku, il quale ha dato aggiornamento in tempo reale inerenti al trasferimento di Muriqi al Mallorca, ha dato aggiornamenti anche sulla questione Miranchuk-Lazio, spegnendo le speranze dei biancocelesti. “Nessun accordo tra Lazio e Atalanta per Miranchuk. I nerazzurri non lo lasceranno partire in prestito” ha scritto sul proprio profilo Twitter.

