GdS | Mercato, Sacchi: “La Lazio punta sul gioco, aspetta i risultati del lavoro di Sarri”

Alle 20.00 di ieri sera si è chiusa la finestra invernale di mercato ed ora è tempo di bilanci. L’ex ct Azzurro Arrigi Sacchi, ai microfoni de La Gazzetta dello Sport, ha analizzato le scelte di Lazio e Napoli non di effettuare movimento: per lui le due squadre puntano puntano sul gioco, sulle idee; Spalletti non aveva bisogno di innesti mentre la Lazio, sempre a detta dell’allenatore, dimostra di avere la pazienza di attendere i risultati del lavoro di Sarri.

