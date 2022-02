Fantacalcio, Milinkovic nelle vesti del sergente nel nuovo video degli Autogol – VIDEO

Sergej Milinkovic Savic si sta rendendo protagonista in questa stagione: 7 gol e 8 assist fino ad ora con la Lazio, che differenza del sergente non sta brillando però in campionato. il centrocampista serbo è attualmente primo nella classifica degli assist man, e questo non può che recare gioia ai fanta allenatori che lo hanno in squadra. Proprio in tema Fantacalcio, gli Autogol hanno pubblicato il loro nuovo video, in cui appare anche Milinkovic nelle vesti di Sergente.

Di seguito il video pubblicato da gli Autogol:

