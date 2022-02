Lotito-Sarri, il patron della Lazio: “Mai discusso con Sarri, non è vero che è scontento”

Sono giorni molto caldi in casa Lazio, tra la contestazione di oggi dei tifosi a Formello, un mercato di riparazione che ha lasciato scontenti i tifosi e un gran vociare sul rapporto tra Lotito e Sarri, che a detta di molti sembrava essersi incrinato. Proprio quest’ultimo punto è però stato smentito dal numero uno biancoceleste, che in esclusiva per Notizie.com ha dichiarato: “Non mi risulta che io abbia discusso o avuto problemi con Sarri e non mi risulta nemmeno che lui sia scontento”, mettendo a tacere dunque tutte le speculazioni sul loro rapporto che stavano emergendo in questi ultimi giorni. Alla cena di Natale il presidente aveva dato la massima fiducia al suo mister, e al momento la situazione sembra essere la stessa.

RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: