Fondazione S.S. Lazio 1900, continua l’opera di pulizia di Piazza della Libertà

Come già annunciato da mesi, la Fondazione S.S. Lazio 1900 continua il lavoro di miglioramento delle aree verdi di Piazza della Libertà in modo da valorizzare la zona e farne un punto di ritrovo per tutto l’universo biancoceleste.

Questo il post Facebook con l’aggiornamento del progetto:

