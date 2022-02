COPPA ITALIA | Milan-Lazio, la designazione arbitrale

Archiviato il convincente successo in campionato contro la Fiorentina, per la Lazio di Sarri è tempo di spostarsi in un’altra competizione visto che, mercoledì 9 febbraio alle 21:00, è in programma il Quarto di finale di Coppa Italia in casa del Milan. I biancocelesti ci arrivano dopo aver superato l’Udinese agli Ottavi per 1-0, i rossoneri invece il Genoa per 3-1, entrambe dopo i tempi supplementari. In vista del match di San Siro, ecco la designazione arbitrale:

ARBITRO: Sozza (Sezione di Seregno)

ASSISTENTI: Tolfo – Vono

QUARTO UOMO: Cosso

V.A.R.: Massa

A.V.A.R.: Bindoni

