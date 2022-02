Verso la riapertura degli stadi al 75%

Nelle ultime ore si è parlato molto delle nuove misure che il governo potrebbe adottare in ambito sportivo. Riguardo la capienza degli stadi, si pensa ad una ripresa graduale. Il governo verrebbe garantire il 75% della capienza per le prossime giornate di campionato e di arrivare al 100% già verso fine marzo. In queste ore, il Ministro della Salute Roberto Speranza e la sottosegretaria allo Sport Valentina Vezzali stanno lavorando ad un progetto per permettere la riapertura, in sicurezza, degli impianti sportivi. Si aspetta solo l’uffcialità.

RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: