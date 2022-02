Juventus, ipotesi violazione dell’isolamento Covid per Vlahovic: segnalato dalla Asl

Il passaggio in bianconero di Dusan Vlahovic è stato colmo di retroscena, ma a quanto pare non solo all’interno del rettangolo di gioco. Come riportato dal corrieredellosport.it, la Asl avrebbe segnalato alla magistratura una presunta violazione dell’isolamento Covid da parte del serbo, in occasione del viaggio, con destinazione Torino, per lo svolgimento delle visite mediche.

Questa la nota: “Il dipartimento di prevenzione dell’Asl Toscana centro, in virtù delle normative sulla violazione del domicilio in caso di positività e sugli spostamenti non autorizzati, ha effettuato una segnalazione all’autorità giudiziaria che farà gli accertamenti opportuni” ha spiegato Simone Bezzini, assessore alla sanità della Regione Toscana.

