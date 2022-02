Salvini sulla Coppa Italia: “Il Milan ha già vinto il vero derby, stasera possiamo lasciare la vittoria alla Lazio”

Questa sera si giocherà Milan-Lazio valida per i quarti di Coppa Italia e la vincente giocherà la semifinale contro l’Inter, dunque se dovesse vincere il Milan sarà di nuovo derby. A tal proposito, è intervenuto Matteo Salvini, noto tifoso rossonero, a Radio Capital, ospite di “The Breakfast Club”: “Il derby vero è quello che è stato vinto in campionato con la doppietta di Giroud. Vado avanti per sei mesi con questa vittoria, possiamo anche lasciare la vittoria dei quarti alla Lazio.”

RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: