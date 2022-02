ESCLUSIVA| Filip Djordjevic presente allo stadio: “A casa siamo tutti Laziali. Spero troveremo continuità”

L’ex attaccante della Lazio Filip Djordjevic era presente all’Olimpico per assistere alla grande vittoria sul Bologna per il primo anticipo di questa giornata di Serie A. Al termine della partita ha rilasciato alcune dichiarazioni in esclusiva ai microfoni di Laziopress.it.



Da quanto mancavi all’Olimpico?

Sono già 3-4 volte che sono qui quest’anno. Oggi ho portato il bambino, che mi chiede sempre di venire qui. Una partita bella, importante dopo la sconfitta col Milan. È sempre bello venire qui.

C’è amore per la Lazio, quindi, in famiglia?

Si noi siamo laziali e guardiamo sempre le partite. Tifiamo Sergio e Adam, poi.

La Lazio di Sarri ti piace?

Si mi piace, anche se ci sono un po’ di alti e bassi. Però oggi è stata bella e speriamo che trovino la continuità. Però oggi vittoria importante.

E per quanto riguarda te?

Io ho smesso lo scorso anno e ora sto tranquillo. Viviamo su a Verona, i bambini si trovano bene quindi per il momento va bene così.

