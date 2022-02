Sarà esodo biancoceleste per la trasferta in Portogallo: il dato

Tra due giorni la Lazio si tufferà nella trasferta europea, impegnata nei sedicesimi di finale di Europa League contro il Porto dell’ex Conceicao. Gli uomini di Sarri però non saranno soli, nemmeno questa volta. Nella bolgia dello stadio Do Dragao, ci saranno 804 tifosi che accompagneranno Immobile e compagni, in una gara difficile e complessa. Come riporta Il Messaggero dal 7 Febbraio in Portogallo è caduto l’obbligo di tampone per i vaccinati con terza dose, basta il Super Green Pass. Complice l’allentamento delle misure relative l’esodo biancoceleste potrebbe crescere ancora in queste ore.

