Nesta entra nella Hall of Fame del calcio Italiano: “Orgoglioso, riconoscimento prestigioso”

L’ex difensore e capitano della Lazio Alessandro Nesta è stato inserito nella Hall of Fame del calcio italiano, un’iniziativa permanente promossa dalla FIGC in cui di anno in anno vengono aggiunti degli elementi nelle varie sezioni (come quella dei dirigenti sportivi o degli allenatori). Lo fa sapere il sito della Federazione stessa, che ha inoltre pubblicato le sue dichiarazioni sia sul suo inserimento che sulla Nazionale e l’importante appuntamento di marzo per accedere al Mondiale. Queste le sue parole: “È bellissimo ricevere un riconoscimento così prestigioso ed entrare a far parte della ‘Hall of Fame del Calcio Italiano’ insieme a tanti campioni mi rende davvero orgoglioso. Nazionale? Ricordo le bandiere a Cinecittà, la Tv accesa in cortile, il tifo scatenato. Emozioni che mi sono portato dietro fino al Mondiale, quando hai l’onore e la responsabilità di rappresentare un Paese intero. Vivendo all’estero mi sento ancora più italiano, sono ancora più tifoso della Nazionale. Naturalmente ho seguito tutte le partite dell’Italia facendo un gran tifo – racconta – e a Londra per la finale ho voluto portare i miei figli. Roberto (Mancini, ndr) ha avuto il coraggio di mettere insieme tanti giocatori di qualità, tecnici, anche se piccoli fisicamente. E ha avuto ragione. Spareggi? Sono da una parte ottimista e dall’altra preoccupato. Non possiamo permetterci di saltare ancora una volta il Mondiale”.

