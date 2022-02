Betis-Mallorca, Muriqi segna il gol del pareggio

Continua il grande momento di Muriqi in Liga. Durante Betis-Mallorca, al minuto 75′ Muriqi ha segnato di testa il gol dell’uno a uno: l’ex Lazio ha colpito infilando il pallone alla sinistra del portiere, portando in parità la gara a un quarto d’ora dalla fine. Dopo il rigore e i due assist messi a referto sin qui, l’attaccante del Kosovo continua a colpire in Liga.

RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: