Udinese-Lazio, Cioffi nel pre: “Per la fame che abbiamo stasera mangiamo tutti”

A poco meno di un’ora dall’inizio della sfida tra Udinese e Lazio, l’allenatore bianconero Cioffi ha presentato così la gara ai microfoni di Dazn: “Arriviamo umili e affamati, non è stata facile come settimana, c’è stato un -6 in classifica, con tre punti maturati sul campo e tre no, normale che cambiano le coordinate, ma restano la volontà e l’intensità. Vogliamo avere una faccia sola, di una squadra che nel sacrifico può trovare idee di gioco. Dovrà essere così da oggi fino alla fine. Per la fame che abbiamo stasera mangiamo tutti, fisicità e fame di tutti, non solo del singolo”.

