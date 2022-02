Lazio-Porto, dove vedere il match in tv e streaming

Reduce dal pareggio contro l’Udinese, la Lazio tornerà in campo questa settimana. In programma c’è il secondo atto dei sedicesimi di finale contro il Porto. Vincere con due reti di scarto per passare il turno, questo l’obiettivo di Maurizio Sarri che dovrà fare a meno dello squalificato Zaccagni e spera di recuperare Pedro dopo lo stop di Udine. Il calcio d’inizio del match tra biancocelesti e Dragoes è previsto giovedì 24 febbraio ore 18:45 allo stadio Olimpico. Il match potrà essere seguito in tv su Sky Sport e in streaming attraverso le piattaforme Sky Go, NOW TV e DAZN. Ancora non ci sono comunicati o notizie riguardo la possibilità che la partita venga trasmessa in chiaro su TV8.

