CdS | Lazio, rincorsa Ciro. Strakosha c’è

Testa all’Europa League e a seguire anche alla sfida di domenica, sempre in casa, contro il Napoli. Come sottolinea il Corriere dello Sport, mister Sarri vuole la panchina lunga per tentare l’impresa con i portoghesi: c’è Pedro da monitorare, Immobile dopo essersi allenato in casa fino a ieri oggi tornerà a Formello. L’idea è quella di far partire titolare il bomber. Strakosha ha svolto un lavoro specifico ma niente allarmi per lui. Acerbi pronto al rientro.

