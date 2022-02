Lazio-Porto, Lucas Leiva nel pre partita: “Dobbiamo fare una prova perfetta per passare il turno, speriamo di uscire di qua con un bel risultato”

Prima del match di Europa League contro il Porto, è intervenuto ai microfoni di Lazio Style Radio Lucas Leiva, queste le parole del centrocampista: “Ho delle buoni sensazioni, sappiamo la difficoltà della partita di oggi, abbiamo giocato una settimana fa ed è stata una buona prestazione ma non è stata sufficiente per vincere, vuol dire che loro sono una squadra forte. Noi dobbiamo fare una partita perfetta per passare il turno.

Il lavoro della squadra è migliorato tanto, pensiamo più un gruppo, abbiamo avuto un buon adattamento al sistema del mister negli ultimi due tre mesi e riusciamo a vedere in campo che siamo migliorati tanto ma ancora non è sufficiente, dobbiamo ancora migliorare e la partita di oggi è una prova per noi.

Ci affidiamo anche alla gente oggi, io ho già giocato con lo stadio pieno e con tanta gente è più bello. Speriamo di uscire di qua con una bella partita e con un bel risultato”.

RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: